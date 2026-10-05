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Аргументы и Факты

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Умер актер из сериала «Михайло Ломоносов» Максим Ивашкин

Умер актер из сериала «Михайло Ломоносов» Максим Ивашкин

Актер Максим Ивашкин, сыгравший в сериале «Михайло Ломоносов», скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает сайт «Кино-театр.

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