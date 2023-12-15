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Губернатор Гладков: В Белгородской области резко снизилась интенсивность атак

Губернатор Гладков: В Белгородской области резко снизилась интенсивность атак

На территории Белгородской области произошло резкое изменение интенсивности обстрелов. Так, если еще 14 декабря на территории региона было зафиксировано более 50 прилетов, то уже 14 декабря их количество снизилось до 15.

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