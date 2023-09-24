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«Жирона» обошла «Реал» и делит лидерство с «Барсой» после 6-го тура Ла Лиги. Мадридцы отстают на очко

«Жирона» обошла «Реал» и делит лидерство с «Барсой» после 6-го тура Ла Лиги. Мадридцы отстают на очко

Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (1:3) в 6-м туре Ла Лиги. У нее осталось 15 очков. «Барселона», одолевшая «Сельту» (3:2), и «Жирона», обыгравшая «Мальорку» (5:3), обошли «Реал».

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