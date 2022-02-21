Вот такой вот "самообстрел"

Интенсивность обстрелов вооруженными формированиями Украины территории ЛНР неуклонно растёт20 февраля - 63 обстрела;19 февраля - 49 обстрелов;18 февраля - 31 обстрел;17 февраля - 29 обстреловЗа вчерашний день:в садоводческом кооперативе "ЛАДА" н.
Интенсивность обстрелов вооруженными формированиями Украины территории ЛНР неуклонно растёт20 февраля - 63 обстрела;19 февраля - 49 обстрелов;18 февраля - 31 обстрел;17 февраля - 29 обстреловЗа вчерашний день:в садоводческом кооперативе "ЛАДА" н.
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