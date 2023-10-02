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Вятка Областная

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Филиал «Кировэнерго» помогает населению Кировской области в реализации проектов Программы поддержки местных инициатив

Заместитель главы администрации города Кирова, начальник территориального управления по Первомайском району Сергей Решетников поблагодарил коллектив филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» за вклад в развитие территории района.

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