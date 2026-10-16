Новосибирск төбәк тарихы музееның төп бинасында «Вакыт җебе» дип аталган күргәзмә ачылган. Экспозиция татар халкының рухи мирасының мөһим өлеше булган милли костюмга багышланган.
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