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Дураки и покойники. Одним Путин поставил диагноз, а других «похоронил»

Дураки и покойники. Одним Путин поставил диагноз, а других «похоронил»

Чем порадовала нас прошедшая неделя? Острым глазом российских наводчиков, рекордами на Восточном экономическом форуме, комментарием Владимира Путина по поводу предстоящих выборов в США, и его же зловещим молчанием на тему Украины.

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