Для World of Warcraft вышел полезный аддон, позволяющий делать заметки о других игро...

Для World of Warcraft вышел полезный аддон, позволяющий делать заметки о других игрокахЗа десятилетия существования World of Warcraft для игры вышло множество хороших сторонних аддонов от пользователей и похоже что в списке “мастхевов” пополнение: для игры вышел аддон “I remember you” источник.
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