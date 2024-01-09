Для World of Warcraft вышел полезный аддон, позволяющий делать заметки о других игро...

Для World of Warcraft вышел полезный аддон, позволяющий делать заметки о других игрокахЗа десятилетия существования World of Warcraft для игры вышло множество хороших сторонних аддонов от пользователей и похоже что в списке “мастхевов” пополнение: для игры вышел аддон “I remember you” источник.