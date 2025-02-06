Каковы последствия мультикультурализма в Европе и почему существующие законодательные рамки не способны решить проблему миграции? Как события в Брюсселе и Швеции демонстрируют провалы интеграционной политики? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.