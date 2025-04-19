Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Штраф 300 тысяч за намаз ввели в Ставропольском крае» — такие новости появились в нескольких пабликах. Что на самом деле?

«Штраф 300 тысяч за намаз ввели в Ставропольском крае» — такие новости появились в нескольких пабликах. Что на самом деле?

Царьград Коллаж Царьграда. В нескольких пабликах появилась информация о том, что в Ставропольском крае введён штраф в размере 300 тысяч рублей за совершение намаза.

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