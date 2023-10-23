В ЦАХАЛ озвучили условия для отмены вторжения в сектор Газа

Мельбурн. Австралия. Наземная операция в секторе Газа будет отменена при выполнении двух условий. Об этом заявил радио ABC в Мельбурне пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, пишет Лента.
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