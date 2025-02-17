Трамп намерен привлечь Зеленского к переговорам и разрешить ЕС закупать оружие в США для вооружения Украины

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с пресс-пулом Белого дома заявил, что отсутствие у его российского коллеги Владимира Путина желания вести переговоры по урегулированию кризиса на Украине стало бы большой проблемой для Вашингтона, но лидер РФ стремится к миру.
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