Трамп намерен привлечь Зеленского к переговорам и разрешить ЕС закупать оружие в США для вооружения Украины

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с пресс-пулом Белого дома заявил, что отсутствие у его российского коллеги Владимира Путина желания вести переговоры по урегулированию кризиса на Украине стало бы большой проблемой для Вашингтона, но лидер РФ стремится к миру.