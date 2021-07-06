Минтруд предлагает отказаться от существующей схемы социального страхования

Минтруд предлагает отказаться от практики «перекрестного» финансирования внутри самого Фонда социального страхования (ФСС) — и вместо этого предоставлять средства на покрытие дефицитов по отдельным видам соцстраха из бюджета, пишет «Коммерсант».