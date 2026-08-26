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Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию

Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post, что визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между специальными службами двух стран .

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