Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post, что визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между специальными службами двух стран .
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