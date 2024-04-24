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Путин сообщил о росте мощности БАМа втрое за 12 лет

Путин сообщил о росте мощности БАМа втрое за 12 лет

Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) увеличилась втрое за последние 12 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград по случаю 50-летия знаменитого объекта железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.

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