Путин сообщил о росте мощности БАМа втрое за 12 лет

Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) увеличилась втрое за последние 12 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград по случаю 50-летия знаменитого объекта железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.
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