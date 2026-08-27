Быки ETH берут ситуацию под контроль, поскольку ETH выходит из фазы разворота, устанавливая курс на зону ликвидности $3400

Криптовалютный рынок продолжает работать над восстановлением более высоких ценовых диапазонов. В настоящее время цена первого криптоактива биткоина работает над восстановлением цены в ценовом диапазоне $80 000.
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