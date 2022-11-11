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Макдэвид – 6-й игрок за 25 лет с 30+ очками в 15 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ (15 шайб)

Коннор Макдэвид – 6-й игрок за 25 лет с 30+ очками в первых 15 матчах сезона. Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:7).

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