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Число взрывов из-за мексиканских банд сильно выросло

Число взрывов из-за мексиканских банд сильно выросло

В Мексике растет число взрывов, совершаемых преступными группировками. Картели все чаще используют заминированные автомобили и беспилотники с взрывчаткой, сообщает Reuters.

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