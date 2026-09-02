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Мировое обозрение

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Как Польша торгует памятью предков ради ненависти...

Как Польша торгует памятью предков ради ненависти...

Президент Польши Кароль Навроцкий в неожиданно откровенном интервью сформулировал то, что Варшава обычно прячет за дипломатическими формулировками.

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