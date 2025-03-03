Новый спецпредставитель ЕС по Средней Азии – лицо другое, методы старые Совет Европейского союза назначил новым спецпредставителем ЕС (СПЕС) Эдуардса Стипрайса.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новый спецпредставитель ЕС по Средней Азии – лицо другое, методы старые Совет Европейского союза назначил новым спецпредставителем ЕС (СПЕС) Эдуардса Стипрайса.
Свежие комментарии