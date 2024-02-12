120 тысяч рублей платят «дочки» «Лукойла» в ХМАО Работники дочерних предприятий «Лукойла» в ХМАО в среднем зарабатывают 120 тысяч рублей в месяц.
Пронедра
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120 тысяч рублей платят «дочки» «Лукойла» в ХМАО Работники дочерних предприятий «Лукойла» в ХМАО в среднем зарабатывают 120 тысяч рублей в месяц.
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