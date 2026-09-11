16 фотографий очаровательных тюленей

Тюленьчики — идеальные животные для любования во время карантина и сидения дома! Особенно когда вы знаете, что эти красавчики были спасены из лап печальной судьбы работниками благотворительной организации.
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