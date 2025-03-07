«Украину возглавит какой-нибудь Сырский. Хотя Трампу хотелось бы Путина» – депутат Госдумы. Для остановки боевых действий во многом достаточно уничтожить нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского, который стал символом ведения войны.
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