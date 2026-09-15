Глава МИД Венгрии обвинила Петера Сийярто в незаконном расходовании €11 млн

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан утверждает, что ее предшественник Петер Сийярто и его команда незаконно использовали арендованные частные и специальные военные самолеты для поездок в 2022–2026 годах, в том числе в Белград, Братиславу и Вену, куда, по ее словам, можно было добраться на автомобиле.
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