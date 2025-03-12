Минпромторг предложил ввести маркировку для смартфонов и ноутбуков с 1 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку радиоэлектроники, в том числе для смартфонов и ноутбуков, а также на некоторые осветительные приборы с 1 сентября текущего года, следует из постановления, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.