FT призывает армии Запада догонять Украину по использованию ИИ Financial Times призвала западные страны быстрее развивать искусственный интеллект для военных задач.
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