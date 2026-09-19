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Культурология.рф

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Скульптура: Как любимого скульптора Гитлера прославили лошади, и И почему Германия выставляет сегодня шедевры нациста Торака?

Скульптура: Как любимого скульптора Гитлера прославили лошади, и И почему Германия выставляет сегодня шедевры нациста Торака?

Споры о том, допустимо ли публично демонстрировать «нацистский дизайн», возводя его в ранг произведений искусства, ведутся на Западе со времен Второй мировой войны.

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