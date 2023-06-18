Директор Сергея Зверева рассказала о нападении парфюмерных бандитов в Москве

Светлана, директор Сергея Зверева, пережила неприятный инцидент в интернет-кафе в центре Москвы. Она рассказала «МК», что ей нужно было отправить новую песню и постеры Сережи, но сломался ее ноутбук, поэтому она решила отправиться в интернет-кафе.