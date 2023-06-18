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Директор Сергея Зверева рассказала о нападении парфюмерных бандитов в Москве

Светлана, директор Сергея Зверева, пережила неприятный инцидент в интернет-кафе в центре Москвы. Она рассказала «МК», что ей нужно было отправить новую песню и постеры Сережи, но сломался ее ноутбук, поэтому она решила отправиться в интернет-кафе.

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