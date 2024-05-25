Железная дорога Молдовы снизила объем грузовых перевозок

В первые три месяца 2024 года железнодорожный транспорт Молдовы претерпел значительный спад. Согласно данным Национального бюро статистики, за указанный период железнодорожный грузовой транспорт, на который приходится около 15,4 % всех перевозимых в стране грузов, зафиксировал наибольшее снижение как по объему перевозимых товаров, так и по преодоленному расстоянию, сообщает Noi.