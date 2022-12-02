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Украсить город в триколор и гжель к Новому году предложили бизнесменам Уссурийска

Украсить город в триколор и гжель к Новому году предложили бизнесменам Уссурийска

Предпринимателям Уссурийска предложили украсить город в едином новогоднем стиле. Концепцию праздничного оформления городского пространства обсудили на встрече с предпринимательским сообществом округа, сообщили ИА UssurMedia в администрации УГО.

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