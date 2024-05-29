Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко

ШКИПЕР Одна болтовня не о чём , а тем временем дроны Укрорейха наносят бОльшой урон в глубине РФ.

Л Людмила сколько бы ты не страховался, отвечать рано или поздно придется...как говорил Путин, если драка неизбежна, бей первым.