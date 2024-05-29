Добрый Мир
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Добрый Мир

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Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко

Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко

© из личного архиваСегодня 312 прочитали Если у ВСУ есть беспилотники, способные долететь до Урала, тыловые районы России становятся более уязвимыми.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Одна болтовня не о чём , а тем временем дроны Укрорейха наносят бОльшой урон в глубине РФ.
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15 час.
Л
Людмила
сколько бы ты не страховался, отвечать рано или поздно придется...как говорил Путин, если драка неизбежна, бей первым.
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14 час.
Борис Леонтьев
Что-то мало техногенных аварий на предприятиях ВПК Европы и США. Петров с Башаровым, АУ?
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6 час.

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