Жажда заработать довела владельца батута до суда в Приморье

В Приморье перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка на аттракционе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии