Марк Цукерберг и гигиенические тампоны: как Meta* реагирует на новую политическую реальность Ирина ВальковаНедавние события в офисах корпорации Meta* (признанной экстремистской и запрещённой в России) вновь привлекли внимание к идеологическим и социальным конфликтам на Западе.