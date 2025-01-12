Марк Цукерберг и гигиенические тампоны: как Meta* реагирует на новую политическую реальность Ирина ВальковаНедавние события в офисах корпорации Meta* (признанной экстремистской и запрещённой в России) вновь привлекли внимание к идеологическим и социальным конфликтам на Западе.
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