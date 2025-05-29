«Новый виток кибервойны против РФ»: что стоит за планами Лондона по расширению потенциала борьбы в киберпространстве

Минобороны Великобритании создаёт новое Командование кибер- и электромагнитной борьбы, а также инвестирует более £1 млрд в разработку передовой «Сети цифрового целеуказания» для координации боевых действий на основе полученного опыта «с передовой на Украине».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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