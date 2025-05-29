RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    Мы его помним как настоящего друга России,он очень высоко ценил и уважал В.В. Путина,был очень тонкий дипломат,,,жаль...Поездка на Aurus,...
  • Ваша Светлость
    Он чО, мудак? Какая нах дискуссия, там люди гибнут тысячами!!! Членство Вукраины в НАТО? Им эту Нату совсем не жалко?Фидан назвал вопр...
  • Eduard
    Что за спешка?Орбан: в Европе и...

«Новый виток кибервойны против РФ»: что стоит за планами Лондона по расширению потенциала борьбы в киберпространстве

«Новый виток кибервойны против РФ»: что стоит за планами Лондона по расширению потенциала борьбы в киберпространстве

Минобороны Великобритании создаёт новое Командование кибер- и электромагнитной борьбы, а также инвестирует более £1 млрд в разработку передовой «Сети цифрового целеуказания» для координации боевых действий на основе полученного опыта «с передовой на Украине».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх