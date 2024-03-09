В Архангельской области названы самые популярные имена в феврале 2024 года

Стало известно, какими именами чаще всего называли новорожденных в Поморье в феврале 2024 года.В Архангельской области в феврале 2024 года на свет появилось 587 новорожденных — 259 девочек и 328 мальчиков.
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