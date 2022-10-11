Франция осудила попытки США установить экономическое господство за счет ЕС

Аргументы и Факты

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США предпринимают попытки установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись конфликтом на Украине, передает ТАСС.