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Франция осудила попытки США установить экономическое господство за счет ЕС

Франция осудила попытки США установить экономическое господство за счет ЕС

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США предпринимают попытки установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись конфликтом на Украине, передает ТАСС.

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