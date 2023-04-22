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Жизнь людей в квартирах-клетках

Жизнь людей в квартирах-клетках

﻿﻿Гонконг в настоящее время считается одним из самых развитых городов мира. Здесь отличная инфраструктура, много зелени и много состоятельных людей, готовых за все это платить.

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