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Германия закрывает Украине путь в НАТО

Германия закрывает Украине путь в НАТО

Независимо от исхода парламентских выборов в Германии Берлин будет против вступления Украины в НАТО. К такому выводу приходит экс-руководитель киевского офиса  Фонда Бёлля Сергей Сумленный, в свое время получивший гражданство Германии, отказавшись от российского.

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