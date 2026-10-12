Рейтинг: самые тяжелые животные на суше и в океане / © Visual Capitalist В этой инфографике сопоставлены максимальные зарегистрированные значения массы животных по данным издания Fact Animal и портала World Atlas.
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