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Рейтинг: самые тяжелые животные на суше и в океане

Рейтинг: самые тяжелые животные на суше и в океане

Рейтинг: самые тяжелые животные на суше и в океане  / © Visual Capitalist В этой инфографике сопоставлены максимальные зарегистрированные значения массы животных по данным издания Fact Animal и портала World Atlas.

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