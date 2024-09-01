Жители Салехарда пожаловались на потоки зловонной жижи во дворе дома

Житель Салехарда пожаловался на большие зловонные лужи возле дома 34 по улице Ангальский Мыс. О неприятностях с запахом нечистот, растянувшихся на все лето, мужчина рассказал в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видеоролик с проблемой.