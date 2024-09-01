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Жители Салехарда пожаловались на потоки зловонной жижи во дворе дома

Жители Салехарда пожаловались на потоки зловонной жижи во дворе дома

Житель Салехарда пожаловался на большие зловонные лужи возле дома 34 по улице Ангальский Мыс. О неприятностях с запахом нечистот, растянувшихся на все лето, мужчина рассказал в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав видеоролик с проблемой.

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