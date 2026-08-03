Бойцы "Востока" при освобождении Любицкого преодолели болота и 900 м открытой местности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Основной трудностью при освобождении Любицкого (Запорожская область) для военнослужащих штурмовых подразделений 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" стало преодоление заболоченной местности и 900 метров открытого пространства вдоль реки.
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