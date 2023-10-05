Politico: США могут дать деньги Киеву по программе грантов Госдепа

Согласно информации, опубликованной газетой Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для продолжения помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии