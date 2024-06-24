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Вандал пойман: полицейские задержали испортившего граффити в центре Челябинска

Вандал пойман: полицейские задержали испортившего граффити в центре Челябинска

Несколько дней назад неизвестный облил чёрной краской рисунки в переходе у Детского Мира.Челябинские полицейские схватили злодея, который испортил рисунки на стенах любимого многими горожанами "подземелья".

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