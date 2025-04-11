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Царьград

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Вандалы в Киргизии атаковали поезд с европейскими туристами камнями

Вандалы в Киргизии атаковали поезд с европейскими туристами камнями

В Киргизии неизвестные забросали камнями туристический поезд, следовавший с европейскими гостями по маршруту Кант-Аламедин.

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