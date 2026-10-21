Песков подчеркнул, что условия для Украины ухудшаются с каждым днем, и если Киев не примет решения сейчас, его положение станет еще хуже.
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