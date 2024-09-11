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«Хочу возобновить карьеру, я еще молодой»

«Хочу возобновить карьеру, я еще молодой»

Веллитон — один из ярчайших форвардов «Спартака» конца нулевых и начала 2010-х: дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, уходил в загулы и поучаствовал в одном из самых громких скандалов в истории дерби с ЦСКА.

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