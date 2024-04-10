Посол Антонов: США пытаются «подсадить» союзников на свое дорогое топливо

Соединенные Штаты предпринимают попытки «подсадить» союзников на свое дорогое топливо. С соответствующим заявлением выступил посол Москвы Анатолий Антонов, прокомментировавший угрозы чиновников Государственного департамента в адрес нефтегазовой отрасли Российской Федерации.
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