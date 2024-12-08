Компания Ralf Ringer обанкротилась

Суд признал несостоятельным одного из крупнейших в России производителей обуви. А основателя и гендиректора компании обвиняют в неуплате НДС на сотни миллионов рублейАрбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер».
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