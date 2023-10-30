Тарас Креминь погорел на Пушкине

Языковый омбудсмен Тарас Креминь грубо спалился на Пушкине. Мовный шпрехенфюрер опубликовал на своей странице фотографию с «легендарным журналистом Петром Частом», который много лет редактировал украинский еженедельник украинского народного союза США «Свобода».