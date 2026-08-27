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Почему накопления возвращаются «под матрас»? Россияне начали снимать деньги со вкладов

Почему накопления возвращаются «под матрас»? Россияне начали снимать деньги со вкладов

Российские банки столкнулись с заметным оттоком средств населения. В июле снижение объема депозитов зафиксировали примерно в половине кредитных организаций, а часть клиентов предпочла перевести накопления в наличные или направить их на крупные покупки.

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